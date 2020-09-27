27 сент. 2020 г., 18:40
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News Code: 84056616
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Иран потребовал прекращения конфликта и начала переговоров между Баку и Ереваном

Иран потребовал прекращения конфликта и начала переговоров между Баку и Ереваном

Тегеран, 27 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал положить конец конфликту между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и объявил о готовности Ирана использовать все свои возможности для установления прекращения огня и начала переговоров между двумя сторонами.

Касаясь военных конфликтов между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, Саид Хатибзаде сказал, что Исламская Республика Иран внимательно следит за военными конфликтами между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и призывает стороны проявить сдержанность.

Хатибзаде заявил о готовности страны использовать все возможности для установления режима прекращения огня и начала переговоров между двумя сторонами.

Военные столкновения между армянскими и азербайджанскими силами возобновились сегодня утром в воскресенье, и международные посредники не предприняли серьезных усилий для их предотвращения в последние месяцы.

После нескольких дней военных столкновений в июле этого года между силами Азербайджанской Республики и Армении, приведших к жертвам с обеих сторон, словесная война и некоторые дипломатические шаги спровоцировали напряженность в Кавказском регионе.

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