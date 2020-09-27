Мухаммад а-Дура – символ детоубийства сионистского режима

Несмотря на тот факт, что сионистский режим за 72 лет оккупации Палестины совершил многочисленные преступления против женщин, детей, но съемка об инциденте с Мухаммадом а-Дурой стала вирусной в СМИ.

Джамаль а-Дура и его 12-летний сын Мухаммад были сняты, когда они пытались укрыться за бетонной бочкой, попав под перекрёстный огонь между израильскими солдатами и палестинскими силами безопасности. На съёмке после автоматной очереди поднимается облако пыли, а затем становится виден лежащий ребёнок.



После мученической гибели этого палестинского мальчика ежегодно проходят мероприятия со стороны палестинских групп в некоторых странах мира, чтобы осудить убийство сионистов.

Статистики показывают, что сионистский режим до сих пор убил 4000 палестинских детей на оккупированных землях, лишь 16 человек из которых мученически погибли в 2019 году.

Мировое движение по защите детей в июле 2019 года объявило, что солдаты сионистского режима убили 16 палестинских детей в секторе Газа и Западном берегу.

Движение обвинило сионистский режим в умышленном применении силы и стрельбе боевыми пулями с целью убийства палестинских детей или их постоянной инвалидности.

Это движение также обвинил сионистский режим в намеренном использовании военной силы для убийства палестинских детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также в 2018 году в своем докладе сообщил об убийстве 2700 палестинских детей солдатами армии сионистского режима в ходе протестов, конфликтов и арестов.



Американская газета Times со ссылкой на доклад Гутерриша написала об убийстве 56 детей в Плестине в 2018 году.

Генеральный секретарь ООН призвал сионистский режим немедленно принять предупредительные и защитные меры, чтобы остановить чрезмерное применение силы. Эта проблема, которая всегда была объявлена в течение последних семи десятилетий, из-за несоблюдения сионистским режимом закона и международных правил, поддержки США их преступлений и отсутствия серьезных мер против них неоднократно повторялись.



Министерство информации Палестинской национальной автономии в апреле 2020 года опубликовало данные по случаю Дня палестинских, согласно которым за последние двадцать лет 3000 палестинских детей были убиты и десятки тысяч получили ранения.

По данным министерства, израильские силы продолжают нападать на палестинских детей, и с начала восстания Аль-Акса 28 апреля 2000 года до конца октября 2019 года более 3000 палестинских детей были убиты и десятки тысяч ранены.

Согласно этой статистике, с 16 декабря 2016 года, когда президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей сионистского режима, к концу 2019 года 114 палестинских детей были убиты и тысячи получили ранения.



С начала 2019 года израильскими военными задержано 475 детей в возрасте до 18 лет, а с начала 2020 года по март – 264 ребенка.

Наряду с годовщиной мученической гибели Мухаммадома а-Дуры ежегодно в Иране проходят программы в его память. 30 сентября (9 мехра по иранскому календарю) отмечается как день солидарности с палестинскими детьми.

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