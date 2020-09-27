27 сент. 2020 г., 13:51
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News Code: 84056209
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Сухопутные войска Ирана представили 7 новых достижений

Сухопутные войска Ирана представили 7 новых достижений

Тегеран, 27 сентября, ИРНА – Церемония представления 7 новых достижений сухопутных войск Ирана в присутствии заместителя главнокомандующего армией генерала Киюмарса Хейдари сегодня прошла в Тегеране.

Интеллектуальный робот, тактический автомобиль, система связи, поршневые двигатели БПЛА, робот-спасатель и модернизированный военный автомобиль вошли в список новых достижений сухопутных войск Ирана.
Генерал Хейдари в кулуарах этой церемонии отметил, что сухопутные войска Ирана работают в областях радиоэлектронной борьбы, электроники, роботехники и противотанковой управляемой ракеты.
По его словам, новые достижения сэкономит расходы, и все они созданы в санкционную эпоху.

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