Сухопутные войска Ирана представили 7 новых достижений

Интеллектуальный робот, тактический автомобиль, система связи, поршневые двигатели БПЛА, робот-спасатель и модернизированный военный автомобиль вошли в список новых достижений сухопутных войск Ирана.

Генерал Хейдари в кулуарах этой церемонии отметил, что сухопутные войска Ирана работают в областях радиоэлектронной борьбы, электроники, роботехники и противотанковой управляемой ракеты.

По его словам, новые достижения сэкономит расходы, и все они созданы в санкционную эпоху.

Следите за нами в Twitter @irnarussian