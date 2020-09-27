КСИР: Мы находимся на мировом уровне в области авиакосмической промышленности

Амир Али Гаджизаде на церемонии открытия выставки достижений и стратегических возможностей ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сказал об этом. «Сегодня, если мы говорим о ракетах земля-поверхность, противовоздушной обороне и радарах, БЛА, радиоэлектронной борьбе и спутниках, мы не должны искать свое место в регионе. Мы определенно входим в десятку лучших стран мира», - отметил он.

«С открытием этой выставки многие новые технологии и современное оборудование могут быть использованы в технических областях в университетах», - указал он

«Цель этой выставки - не только представить историю авиакосмической промышленности. Сегодня в различных областях ракетной, крылатой, противовоздушной обороны, беспилотных и космических технологий наш уровень является глобальным, и мы находимся в числе 5-10 ведущих стран мира», - добавил он.

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