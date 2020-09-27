27 сент. 2020 г., 13:01
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News Code: 84056115
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КСИР: Мы находимся на мировом уровне в области авиакосмической промышленности

КСИР: Мы находимся на мировом уровне в области авиакосмической промышленности

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Командующий ВВС КСИР Амир-Али Хаджизаде отнес возможности и достижения в области обороны к славной эпохе Священной обороны и сказал, что Иран является самодостаточным в сфере оборонных технологий, особенно в области авиакосмической промышленности.

Амир Али Гаджизаде на церемонии открытия выставки достижений и стратегических возможностей ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сказал об этом. «Сегодня, если мы говорим о ракетах земля-поверхность, противовоздушной обороне и радарах, БЛА, радиоэлектронной борьбе и спутниках, мы не должны искать свое место в регионе. Мы определенно входим в десятку лучших стран мира», - отметил он.

«С открытием этой выставки многие новые технологии и современное оборудование могут быть использованы в технических областях в университетах», - указал он

«Цель этой выставки - не только представить историю авиакосмической промышленности. Сегодня в различных областях ракетной, крылатой, противовоздушной обороны, беспилотных и космических технологий наш уровень является глобальным, и мы находимся в числе 5-10 ведущих стран мира», - добавил он.

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