Глава МИД Ирана: мы не позволим никакой силе напасть на наших соседей

На встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом он отметил, что Ирак не допустит, чтобы его территория угрожала своим соседям.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана также заявил о поддержке Исламской Республикой Иран политического процесса и суверенитета Ирака, а также назвал безопасность этой страны важной для Ирана.

Ссылаясь на нападения на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Ираке и на необходимость обеспечения безопасности иранских дипломатов в стране, Зариф осудил любое нападение на дипломатические объекты как неприемлемое и подчеркнул необходимость прекратить такие действия.

Указав на террористический акт режима США, связанный с убийством генерала Касема Солеймани на иракской земле, министр иностранных дел Ирана призвал иракское правительство взять на себя ответственность в этом отношении.

Как сообщает ИРНА, министр иностранных дел Ирака, прибывший вчера в субботу в Тегеран, во время своего двухдневного визита он встретился с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить региональные события и ирано-иракское сотрудничество.

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