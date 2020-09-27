Спикер иранского парламента провел встречу с главой МИД Ирака

«Иран всегда подчеркивал суверенитет, безопасность, независимость и целостность Ирака. Мы считаем, что нынешний Ирак играет позитивную, важную и влиятельную роль в регионе», - отметил он.

Калибаф далее назвал вмешательство США в регионе и присутствие поддерживаемых США террористов ИГИЛ угрозой миру, стабильности и процветанию в Ираке и регионе.

«Некоторые страны региона под давлением США нормализовали отношения с сионистским режимом. Несомненно, исламский мир не должен молчать по этому поводу, и это необходимо, потому что вопрос Палестины является первым приоритетом исламской уммы», - пояснил спикер.

«Одним из наиболее важных требований иракского народа, правительства и парламента является вывод войск Соединенных Штатов из этой страны, которые являются корнем отсутствия безопасности», - указал он отметив, «террористическое нападение США на генерала Солеймани и Абу Махди аль-Мохандеса было оскорблением суверенитета Ирака и нарушением независимости этой страны».

«Факты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты усилили террористов в регионе, включая ИГИЛ», - добавил он.

Глава МИД Ирака, который прибыл в Тегеран с официальным визитом обсудил с иранскими властями вопросы реализации достигнутых ранее на высшем уровне двусторонних договоренностей в ходе недавнего визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Иран.

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