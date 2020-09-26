Угроза в адрес Ирана не принесет пользу Трампу

Почти за 45 дней до президентских выборов президент США Дональд Трамп по-прежнему отстает от своего конкурента Джо Байдена в опросах общественного мнения, и в наши дни он отчаянно ищет, чем компенсировать это. Трамп победил Хиллари Клинтон с небольшим перевесом на выборах четыре года назад, и теперь он снова сталкивается с той же ситуацией.

Внутренняя ситуация в США, несмотря на вспышки коронавируса и закрытие предприятий, такова, что у Трампа мало шансов изменить экономическую ситуацию в США, поэтому Трамп и его внешнеполитическая команда стремятся к какому-нибудь достижению во внешней политике. В этом отношении можно оценить уговоры некоторых арабских лидеров подписать мирное соглашение с сионистским режимом.

В то время, когда администрация Трампа и сионистский режим прилагают большие усилия для оказания экономического, политического давления и давления на Исламскую Республику Иран, дипломатический аппарат Ирана смог помешать заговорам США и помешать стране достичь консенсуса в отношении Ирана. Это заставило Трампа угрожать Ирану на пике своего отчаяния.

Во время своей кампании в первом сроке Трамп объявил, что он выйдет из ядерной сделки и достигнет нового соглашения с Ираном. Но после выхода из ядреной сделки, несмотря на серьезное экономическое давление и политику максимального давления, администрация Трампа не смогла заставить Иран сесть за стол переговоров, установленный беспринципными условиями.

Администрация Трампа продолжает проводить неудачную политику принуждения и запугивания в том, что она считает принудительным принятием Ираном его требований, несмотря на явное и честное участие Исламской Республики Иран в ядерной сделке.

Заявления Дональда Трампа в предвыборной речи показывают, что, с одной стороны, он пытается оправдать свою неспособность достичь соглашения с Ираном, а с другой стороны, он угрожает заставить Исламскую Республику сесть за стол переговоров. Иранские официальные лица и дипломаты неоднократно заявляли, что вступят в переговоры с Соединенными Штатами в условиях, если Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку, но администрация Трампа, которая почти ничего не знает об обычной международной дипломатии, считает, что может сделать это, запугивая.

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