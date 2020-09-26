Рухани: присутствие американских вооруженных сил наносит ущерб безопасности региона

"Сегодня мы по-прежнему считаем единство шиитов и взаимодействие между различными группами, включая шиитов, суннитов и курдов, в Ираке важным принципом. Мы поддерживаем правительство и народ Ирака, чтобы укреплять единство и сплоченность этой страны", сказал президент Ирана.

"Мы всегда поддерживали иракский народ и законное правительство в разное время, лучшим примером была помощь иракскому народу и правительству во время террористических атак ИГИЛ в этой стране", добавил президент Ирана.

"Мы считаем, что присутствие вооруженных сил США в регионе, будь то в Ираке, Афганистане или странах Персидского залива наносит ущерб безопасности и стабильности в регионе", подчеркнул президент Рухани.

Он указал на резолюцию с просьбой о выводе войск США из Ирака, которую одобрил парламент страны в начале 2020 года, назвав ее положительным шагом.

Рухани высоко оценил развитие и углубление отношений между двумя странами в различных политических, культурных и особенно экономических областях, призвав к реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи властей двух стран.