26 сент. 2020 г., 16:37
Journalist ID: 2177
News Code: 84055048
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Участники саммита «Непростительный грех» призвали подать иск против оскорбителей пророка Мохаммада в Международный суд

Участники саммита «Непростительный грех» призвали подать иск против оскорбителей пророка Мохаммада в Международный суд

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Участники Международного онлайн-саммита «Непростительный грех» в итоговой резолюции призвали международные суды привлечь к ответственности тех, кто оскорбил Священный Коран и Пророка Мохаммеда (мир ему и благословение).

"Арабские и исламские страны должны также бойкотировать товары тех стран, которые допускают оскорбления Пророка и Ислама, чтобы заставлять их противодействовать повторения подобных оскорблений", говорится в заявлении.

"Мы считаем, что антиисламисты не представляют западные общества, а являются экстремистской, сионистской и антиисламской группой, возглавляемой международным сионизмом во главе с президентом США Дональдом Трампом, потому что он всегда делает постыдные и оскорбительные высказывания против ислама и мусульман", отмечается в нем.

Участники саммита также назвали публикацию карикатур на пророка Мохаммада во французской газете Charlie Hebdo является«непростительным грехом» и началом мятежа и ненависти в человеческих обществах.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в начале сентября повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.

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