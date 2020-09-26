Участники саммита «Непростительный грех» призвали подать иск против оскорбителей пророка Мохаммада в Международный суд

"Арабские и исламские страны должны также бойкотировать товары тех стран, которые допускают оскорбления Пророка и Ислама, чтобы заставлять их противодействовать повторения подобных оскорблений", говорится в заявлении.

"Мы считаем, что антиисламисты не представляют западные общества, а являются экстремистской, сионистской и антиисламской группой, возглавляемой международным сионизмом во главе с президентом США Дональдом Трампом, потому что он всегда делает постыдные и оскорбительные высказывания против ислама и мусульман", отмечается в нем.

Участники саммита также назвали публикацию карикатур на пророка Мохаммада во французской газете Charlie Hebdo является«непростительным грехом» и началом мятежа и ненависти в человеческих обществах.

Еженедельная французская газета Charlie Hebdo в начале сентября повторно опубликовала в своем новом номере карикатуры на пророка Мохаммада.