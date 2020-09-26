Помощник Зарифа и спецпосланник генсека ООН обсудили ситуацию в Сирии

"Стороны подтвердили необходимость продвижения политического диалога и продолжения работы Конституционного комитета для достижения окончательного урегулирования сирийского кризиса, учитывая уважение национального суверенитета и территориальной целостности страны. ", говорится в сообщении, размещенном на сайте МДИ Ирана.

Напомним, что 16 сентября также Хаджи и Педерсен обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Тогда собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов, связанных с продвижением политического процесса, в том числе конституционный комитет Сирии, ситуацию в Идлибе и гуманитарную помощь САР.

Обе стороны выразили поддержку продвижению политического процесса в Сирии и продолжению работы Конституционного комитета. Кроме того, старший помощник главы МИД Ирана призвал выполнять соглашение по Идлибу для предотвращения повторного возникновения напряженности.