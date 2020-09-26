26 сент. 2020 г., 13:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84054718
0 Persons

МИД Ирана призвал ответственные страны подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения

МИД Ирана призвал ответственные страны подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана в заявлении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия призвал международное сообщество и все ответственные страны подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения

"Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия в очередной раз позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи. Мы верим в мирный и безопасный мир, в котором нет государства, обладающего оружием массового уничтожения", говорится в заявлении иранского МИД, размещенном в Twitter.

"Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия — это возможность еще раз выразить наше полное неприятие всех видов ОМУ. К сожалению, игнорирование режимом США международных договоров и его планы по производству нового ядерного оружия приблизили мир к новой гонке вооружений", говорится в документе.

"Кроме того, в нашем регионе израильский режим с его десятками ядерных боеголовок остается самой большой угрозой миру и безопасности и - при поддержке США - не позволяет Ближнему Востоку превратиться в зону, свободную от ядерного оружия. Ответственные страны должны выступать за мир, свободный от ядерного оружия", отмечается в нем.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 11 =