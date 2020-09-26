Белый дом несет ответственность за все преступления против иранского народа, заявил Рухани

"Причиной всех проблем народа является сионизм, политическая реакция и радикальные акты США, сегодня командир такого дела находится в Соединенных Штатах, и совершает преступления против иранского народа", отметил Рухани в субботу на еженедельном заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

Указав на высказывания госсекретаря США о блокировке средств Ирана на сумму 7 млрд долларов, глава иранского правительства отметил, что американский госсекретарь гордится враждебностью по отношению к иранскому народу.

Рухани добавил, что иранцы конечно противостояли издевательствам США.

Подвергнув критике США за препятствия на пути обеспечения лекарств в Иране, Рухани отметил, что, несомненно, Соединенные Штаты вскоре поставят на колени перед иранским народом

Следите за нами в Twitter @irnarussian