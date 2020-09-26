26 сент. 2020 г., 13:03
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News Code: 84054610
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Белый дом несет ответственность за все преступления против иранского народа, заявил Рухани

Белый дом несет ответственность за все преступления против иранского народа, заявил Рухани

Тегеран, 26 сентября, ИРНА – Белый дом несет ответственность за все преступления против иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Рухани, указав на враждебные действия США против иранской нации.

"Причиной всех проблем народа является сионизм, политическая реакция и радикальные акты США, сегодня командир такого дела находится в Соединенных Штатах, и совершает преступления против иранского народа", отметил Рухани в субботу на еженедельном заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране.
Указав на высказывания госсекретаря США о блокировке средств Ирана на сумму 7 млрд долларов, глава иранского правительства отметил, что американский госсекретарь гордится враждебностью по отношению к иранскому народу.
Рухани добавил, что иранцы конечно противостояли издевательствам США.
Подвергнув критике США за препятствия на пути обеспечения лекарств в Иране, Рухани отметил, что, несомненно, Соединенные Штаты вскоре поставят на колени перед иранским народом

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