Глава МИД Ирака сегодня посетит Иран с визитом

Глава МИД Ирака встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране.

Пресс-секретарь МИД ИРИ отметил, что иракский министр также проведет встречу с другими иранскими властями.

Фуад Хусейн в ходе двухдневного визита проведет консультации с иранскими коллегами по выполнению соглашений, подписанных во время визита иракского премьер-министра в Тегеран в июле.

Глава внешнеполитического ведомства Ирака также на своих встречах изучит региональные события и двусторонние взаимодействия.

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