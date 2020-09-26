26 сент. 2020 г., 11:43
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Глава МИД Ирака сегодня посетит Иран с визитом

Глава МИД Ирака сегодня посетит Иран с визитом

Тегеран, 26 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу сообщил, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сегодня посетит Тегеран с визитом.

Глава МИД Ирака встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране.
Пресс-секретарь МИД ИРИ отметил, что иракский министр также проведет встречу с другими иранскими властями.
Фуад Хусейн в ходе двухдневного визита проведет консультации с иранскими коллегами по выполнению соглашений, подписанных во время визита иракского премьер-министра в Тегеран в июле.
Глава внешнеполитического ведомства Ирака также на своих встречах изучит региональные события и двусторонние взаимодействия.

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