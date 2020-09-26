Обвинить других – продолжение иллюзии гегемонизма некоторых западных стран: посол Ирана в Женеве

Постпред Ирана на 45-м заседании совета ООН по правам человека в ответ на совместное заявление ряда западных стран о ситуации в области права человека в Иране выразил сожаление в связи с тем, что некоторые страны забывают о своих прошлых и настоящих преступлениях. По его словам, те страны скрывают тот факт, что большая часть страданий других является результатом прошлой высокомерной политики и их гегемонистского менталитета.

Подвергнув критике позицию западных стран по вопросам права человека, посол Ирана в Женеве отметил, что такая политика лишь вызывает разногласия и конфронтацию между странами и превратит права человека в инструмент для политических целях. Он добавил, что некоторые европейские страны превратили Совет по правам человека в арену для вмешательства в дела развивающихся стран.

Багаи Хамане подчеркнул, что верховенство закона необходимо для защиты и уважения прав человека, отметив, что оказание давления на другие правительства под предлогом прав человека с целью изменения правовой системы или вмешательства в судебные дела страны является недопустимым.

Он также предупредил о продолжении систематического нарушения прав человека палестинцев на оккупированных территориях.