Посол Ирана в России подчеркнул необходимость решения экономических проблемы между двумя странами

«Наше сотрудничество на военном, оборонном и политическом уровнях находится на самом высоком уровне, но следует сказать, что мы все еще далеко отстаем в экономической и культурной областях, и эта проблема в долгосрочной перспективе поставит под угрозу наши отношения», - отметил он.

«Россия - северный сосед Ирана, страны не выбирают себе соседей, поэтому у них должны быть хорошие отношения с ними», указал он.

По словам посла, «Иран и Россия имеют обширные исторические связи, хотя в отношениях между двумя странами было много проблем, но Тегеран и Москва всегда находились в контакте друг с другом, а история отношений между двумя странами насчитывает более 500 лет».

Он назвал борьбу с односторонним подходом, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом общими проблемами для обеих сторон и сказал, что все эти вопросы сближают две страны.

Что касается экономических отношений между двумя странами, посол Ирана отметил: «Торговый баланс с Россией составляет около 1 млрд 800 млн. долларов, что не является значительной цифрой с учетом возможностей двух стран».

Посол Ирана назвал одной из проблем отношений между двумя странами приостановку реализации проектов в экономической и культурной сферах и сказал: «Мы должны постараться реализовать подписанные документы».

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