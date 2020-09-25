Иранский политик: США не имеют точного представления о развитии событий в Афганистане

"Исламская Республика Иран официально и открыто поддержала начало переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» и подчеркнула свою готовность продвигать подлинный и прочный мирный процесс в этой стране, а стабильность в Афганистане является неотъемлемой и постоянной частью нашей политики в стране", - отметил он.

"Завления, сделанные официальным лицом США, проистекают из постепенного определения авторов Дохинского соглашения о том, как продвигать мирный процесс, и их попытки обвинить другие страны в неэффективности этой политики", - добавил он.

Ранее французские СМИ сообщили, что спрецпредставитель Госдепа США Залмай Халилзад призвал к переговорам с Исламской Республикой Иран о прекращении войны в этой Афганистане.