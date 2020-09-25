Постпред Ирана: Саудовская Аравия - источник нестабильности в регионе

После некоторых антииранских утверждений короля Саудовской Аравии в его выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в среду Маджид Тахт-Раванчи назвал обвинения необоснованными и категорически отверг их.

"Отчаянно пытаясь обвинить других, Саудовская Аравия стремится отвлечь внимание от своей мрачной и долгой истории повсеместной поддержки терроризма, распространения экстремистских убеждений, посева семян разлада и ненависти, дестабилизирующих действий в регионе и своих агрессивных преступлений", - отметил он.

Точно стало ясно, что Саудовская Аравия как источник нестабильности в регионе была главным спонсором Саддама, диктатора Ирака, в восьмилетней агрессии против Ирана, в ходе которой он совершил многочисленные преступления, одним из которых было применение химического оружия против иранских городов и граждан", - добавил он.

Постоянный представитель Исламской Республики Иран заявил, что "еще одним наглядным примером дестабилизирующих действий этой страны в регионе являются убийства и жестокость последних 6 лет во время вторжения в Йемен, в результате которых были убиты женщины и дети и разрушены дома, мечети, школы и больницы".

Тахта-Раванчи сослался на мирный план Исламской Республики Иран «Надежда» по обеспечению мира и стабильности в регионе Персидского залива и призвал Саудовскую Аравию положительно откликнуться на такой запрос о проведении всеобъемлющих региональных переговоров.