Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате

"Подтвердили нашу готовность продолжать тесное сотрудничество в формате Россия - Иран - Турция, в том числе в поддержку процессов политического урегулирования в рамках заседания Конституционного комитета в Женеве и в том, что касается продолжения борьбы с остатками терроризма на сирийской территории", - сказал он.

По словам министра, у Москвы и Тегерана единая позиция, что любые попытки внешних игроков находиться на сирийской территории без согласия руководства республики и продвигать там сепаратистские настроения категорически неприемлемы.

В 2017 году Россия, Турция и Иран инициировали процесс мирных переговоров в Астане (ныне - Нур-Султан; к настоящему времени состоялось 14 раундов, последний - в декабре 2019 года), к которым были привлечены правительство арабской республики и делегация сирийской оппозиции. Параллельно астанинскому процессу проходили встречи президентов России, Турции и Ирана, посвященные сирийскому урегулированию. Ранее прошло пять саммитов.

Эти консультации принесли ощутимые результаты в плане стабилизации обстановки в Сирии. В частности, были достигнуты договоренности о создании четырех зон деэскалации - территорий, где прекращены боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые присоединились к перемирию.