Школьники из Ирана завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике



Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная Ирана на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Такое же соотношение золота и серебра - у команд США и России. Таким образом, Иран поделила второе место с двумя сильными противниками. В этом году состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.

Школьники из Китая заняли перове место на Международной олимпиаде по информатике.

Напомним, что в прошлому году сборная РФ завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачете на Международной олимпиаде по информатике, которая состоялась в Баку.