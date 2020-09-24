Лавров: Россия рассчитывает выработать новые шаги по сохранению иранской ядерной сделки

"Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу, - сказал российский министр. - Наша сегодняшняя встреча, надеюсь, поможет выработать дополнительные шаги на этом направлении".

По его словам, у Москвы и Тегерана есть общее четкое понимание относительно совместных действий на международной арене, а также по вопросу, как продвигаться дальше в двустороннем сотрудничестве. "К нашему огромному сожалению, ситуация вокруг СВПД нагнетается, - признал Лавров. - Наши американские коллеги пытаются продвигать неприемлемые, односторонние, нелегитимные идеи, которые не находят поддержки в СБ ООН".

"Безусловно, рассмотрим другие вопросы международной повестки дня. Особое внимание мы уделим сирийскому урегулированию с точки зрения тех инициатив и решений, которые принимаются в рамках астанинского процесса, - отметил глава МИД РФ. - Нам очень важно обменяться мнениями о том, как противодействовать весьма тревожным тенденциям, намечающимся на внешнеполитическом фронте, когда мы видим активные попытки подорвать ключевые основы международного права".