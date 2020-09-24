24 сент. 2020 г., 18:21
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News Code: 84053164
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Лавров: Россия рассчитывает выработать новые шаги по сохранению иранской ядерной сделки

Лавров: Россия рассчитывает выработать новые шаги по сохранению иранской ядерной сделки

Москва, 24 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг выразил надежду на то, что его встреча с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом позволит выработать дополнительные шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишет ТАСС.

"Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу, - сказал российский министр. - Наша сегодняшняя встреча, надеюсь, поможет выработать дополнительные шаги на этом направлении".

По его словам, у Москвы и Тегерана есть общее четкое понимание относительно совместных действий на международной арене, а также по вопросу, как продвигаться дальше в двустороннем сотрудничестве. "К нашему огромному сожалению, ситуация вокруг СВПД нагнетается, - признал Лавров. - Наши американские коллеги пытаются продвигать неприемлемые, односторонние, нелегитимные идеи, которые не находят поддержки в СБ ООН".

"Безусловно, рассмотрим другие вопросы международной повестки дня. Особое внимание мы уделим сирийскому урегулированию с точки зрения тех инициатив и решений, которые принимаются в рамках астанинского процесса, - отметил глава МИД РФ. - Нам очень важно обменяться мнениями о том, как противодействовать весьма тревожным тенденциям, намечающимся на внешнеполитическом фронте, когда мы видим активные попытки подорвать ключевые основы международного права".

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