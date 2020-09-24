Зариф заявил, что совместные проекты России и Ирана продвигаются, несмотря на давление

"Совместные проекты, которые существуют между нашими странами, продвигаются, несмотря на давление, - сказал он в четверг на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Я очень надеюсь, что заседание межправкомиссии пройдет в октябре и мы сможем эти наши проекты перевести в практическую плоскость, тесно ими заниматься".

Зариф подчеркнул, что отношения между Ираном и РФ и то, как оба государства противостоят односторонним действиям США, "являются примером предотвращения реализации односторонних мер другими странами".

По словам министра, Иран благодарен РФ за ее серьезную конструктивную роль в МАГАТЭ, а также в Совете Безопасности ООН. "Ваши представители и вы лично сами противостоите неконструктивным действиям США на многих площадках, это очень серьезно. Важную роль играют и наши китайские друзья. Но сегодня с учетом тех позитивных мер, которые Россия принимает, мы можем поговорить на тему сохранения СВПД, обменяться на эту тему мнениями и договориться", - указал он.