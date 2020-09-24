24 сент. 2020 г., 18:14
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News Code: 84053158
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Время не может стереть из памяти мучеников, заявил аятолла Хаменеи

Время не может стереть из памяти мучеников, заявил аятолла Хаменеи

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в послании по случаю Недели священной обороны и дня поминовения мучеников заявил, что время не могло и никогда не сможет стереть почтенную память дорогих иранских мучеников.

"Время не могло и никогда не сможет стереть почтенную память дорогих иранских мучеников, которые пожертвовали ради родины жизнью", говорится в послании Верховного лидера.
По его словам, память мучеников будет вселять в наши поколения надежду, силы и мужество, чтобы твердо идти к высоким целям и не бояться врагов.
С 22 сентября в Иране началась Неделя Священной обороны, приуроченная к началу агрессии Ирака на Иран в 1980 году.

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