Время не может стереть из памяти мучеников, заявил аятолла Хаменеи

"Время не могло и никогда не сможет стереть почтенную память дорогих иранских мучеников, которые пожертвовали ради родины жизнью", говорится в послании Верховного лидера.

По его словам, память мучеников будет вселять в наши поколения надежду, силы и мужество, чтобы твердо идти к высоким целям и не бояться врагов.

С 22 сентября в Иране началась Неделя Священной обороны, приуроченная к началу агрессии Ирака на Иран в 1980 году.