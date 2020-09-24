Зариф оценил идею Путина о "зеленых коридорах"

Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально.

"Мы считаем, что предложение о "зеленых коридорах" в нынешних условиях очень важно, потому что ситуация в мире сейчас опасная и очень сложная: небольшой вирус смог поставить на колени все мировые державы, и если государства не будут сотрудничать, то не смогут успешно выйти из этой беды", - заявил Зариф.

По его словам, сейчас США ведут экономические войны против России, Ирана и КНР, оказывая максимально возможное давление. Зариф отметил, что США "реализуют опасные экономические планы в отношении даже своих друзей и союзников, пример - сопротивление со стороны США проекту "Северный поток", это указывает на то, что США в своих подходах не делают различий между основными потребностями своих союзников и друзей и тем, что они подвергают всех таким опасностям".

"Поэтому в таких условиях предложение Путина о "зеленых коридорах" очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру", - подчеркнул министр.