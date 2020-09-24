Зариф назвал медицинским терроризмом односторонние принудительные меры в борьбе с COVID19

"Нам необходимо совместно противостоять разрушительному воздействию односторонних принудительных мер на усилия по борьбе с пандемией", сказал Зариф, выступая в четверг на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Это не что иное, как экономический и медицинский терроризм, и мы должны отказаться от соблюдения этих незаконных мер в наших коллективных усилиях по борьбе с этим общим недугом человечества", добавил он.

Главная цель СВМДА заключается в стремлении создать эффективную и приемлемую структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии.

На сегодняшний день членами Совещания являются 27 государств. 8 стран и 5 международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Секретариат СВМДА расположен в г.Нур-Султан.