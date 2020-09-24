Рухани поздравил Республику Армения с Днем независимости

"Президент Ирана выразил надежду, что на основе исторических, культурных и социальных связей между двумя народами, в свете усилий официальных лиц двух стран, отношения Тегеран-Ереван будут углубляться и развиваться, обеспечивая интересы обоих народов", говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Ирана.

"Несомненно, общие культурные и социальные связи двух стран, дружеские отношения создадут благодатную почву для развития и углубления отношений, народы двух стран смогут служить примером конструктивных и дружеских отношений между двумя странами", говорится в послании Рухани.