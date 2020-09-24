Рухани поздравил Республику Армения с Днем независимости

"Президент Ирана выразил надежду, что на основе исторических, культурных и социальных связей между двумя народами, в свете усилий официальных лиц двух стран, отношения Тегеран-Ереван будут углубляться и развиваться, обеспечивая интересы обоих народов", говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Ирана.
"Несомненно, общие культурные и социальные связи двух стран, дружеские отношения создадут благодатную почву для развития и углубления отношений, народы двух стран смогут служить примером конструктивных и дружеских отношений между двумя странами", говорится в послании Рухани.
Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил отдельные поздравления по случаю Дня независимости Армении президенту Армену Саргсяну и премьер-министру Республики Николу Пашинян.
"Президент Ирана выразил надежду, что на основе исторических, культурных и социальных связей между двумя народами, в свете усилий официальных лиц двух стран, отношения Тегеран-Ереван будут углубляться и развиваться, обеспечивая интересы обоих народов", говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Ирана.
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