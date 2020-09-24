7000-летняя цивилизация Ирана очаровывает каждого туриста, заявил Рухани



Президент Рухани в четверг открыл ряд культурных, туристических и спортивных проектов по всей стране. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"За последние семь лет число иностранных туристов увеличилось с 4 млн до 8 млн, и если бы не коронавирус, у нас было бы больше туристов в этом году", сказал Рухани.

Рухани добавил, что за последние семь лет строительство туристических объектов и гостиниц в Иране выросло на 70%, выразив надежда ну на то, что с окончанием пандемии будет значительно развиваться туризм в стране.

Он указал на достижения иранских женщин в спорте заявив, что победы иранских женщин в международных спортивных мероприятиях показывают, что пропаганда против Ирана ошибочна, потому что ислам — это религия свободы и религия, которая подготовила сцену социальной активности для всех в рамках исламской этики.

"Женщины участвуют в международных соревнованиях скромно и в хиджабе и становятся чемпионами, и для нас большая честь, что наши женщины повсюду работают вместе с мужчинами ради процветания страны", резюмировал он.