Иран назвал бредовыми заявления короля Саудовской Аравии

"Саудовская Аравия как место происхождения экстремизма, такфиризма и террористических сетей и главный спонсор терроризма в регионе на протяжении многих лет ставит на повестку дня политику проецирования и преобразования фактов, чтобы скрыть факты и не ответить на свои преступления", заявил Хатибзаде в ответ на антииранские заявления короля Саудовской Аравии Салмана ибна Абдул-Азиза на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поддержка саудовским режимом США в продолжении неудавшейся политики максимального давления на Иран, попытки расширить отношения с оккупационным сионистским режимом и выкупа миллиардов долларов украденных у народа этой страны не только не имели какого-либо результат для них, но и сделали Саудовскую Аравию презренной страной среди арабских государств", указал он.