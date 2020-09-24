Иран и Беларусь обсудили установление прямого авиасообщения между Тегераном и Минском



Во время встречи, посол Исламской Республики Иран, заявив о готовности иранской стороны вести переговоры по устранению существующих препятствий, назвал установление прямого рейса между Тегераном и Минском очень важным шагом в развитии двусторонних связей, в туристической, культурной и торгово-экономической сферах.

Обе стороны также подчеркнули необходимость скорейшей встречи представителей авиации и аэропортов двух стран.

Прямые рейсы авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск-Тегеран выполнялись 8 лет с 2010 по 2018 год, но они были приостановлены с 2018 года по техническим причинам.