Зариф: Между Ираном и Россией существует тесная координация в решении региональных вопросов

Министр иностранных дел Ирана в среду вечером в третий раз за последние месяцы прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы иранской дипломатии, стороны обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Зариф выразил признательность, правительству и постпредству России при ООН, а также Китаю которые несколько раз выступили против незаконных американских попыток воспользоваться СБ ООН против Ирана.

Кроме ядерной сделки, иранский министр добавил, что на повестке переговоров войдут двусторонние отношения, ситуация в Сирии и Афганистане.