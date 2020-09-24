24 сент. 2020 г., 09:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84052513
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Зариф: Между Ираном и Россией существует тесная координация в решении региональных вопросов

Зариф: Между Ираном и Россией существует тесная координация в решении региональных вопросов

Москва, 24 сентября. ИРНА — Между Ираном и Россией существует очень тесная координация в решении региональных вопросов, что позволяет поддерживать регулярные контакты между двумя сторонами. Об этом заявил журналистам глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Москву.

Министр иностранных дел Ирана в среду вечером в третий раз за последние месяцы прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы иранской дипломатии, стороны обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Зариф выразил признательность, правительству и постпредству России при ООН, а также Китаю которые несколько раз выступили против незаконных американских попыток воспользоваться СБ ООН против Ирана.

Кроме ядерной сделки, иранский министр добавил, что на повестке переговоров войдут двусторонние отношения, ситуация в Сирии и Афганистане.

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