23 сент. 2020 г., 22:30
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News Code: 84052250
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Цена экспорта горнодобывающего сектора достигла $2,1 млрд

Цена экспорта горнодобывающего сектора достигла $2,1 млрд

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Цена экспорта горнодобывающей и минеральной промышленности за первые пять месяцев этого года достигла 2 млрд 176 млн. долларов, из которых более 50% приходится на стальную цепочку и связанную с ней стальную продукцию.

Согласно таможенной информации Исламской Республики Иран, объем внешней торговли страны за первые пять месяцев этого года составил 24 млрд 600 млн. долларов, в течение которых было экспортировано 52 млн. тонн товаров.

Статистика показывает, что за первые пять месяцев этого года на целевые рынки было экспортировано более трех миллионов тонн стальных цепей и сопутствующих стальной продукции на сумму более $1,118 млрд.

Объем экспорта горнодобывающей и минерально-сырьевой отраслей в период данного отчета составил более 15 млн 699 тыс. тонн.

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