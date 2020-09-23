Цена экспорта горнодобывающего сектора достигла $2,1 млрд

Согласно таможенной информации Исламской Республики Иран, объем внешней торговли страны за первые пять месяцев этого года составил 24 млрд 600 млн. долларов, в течение которых было экспортировано 52 млн. тонн товаров.

Статистика показывает, что за первые пять месяцев этого года на целевые рынки было экспортировано более трех миллионов тонн стальных цепей и сопутствующих стальной продукции на сумму более $1,118 млрд.

Объем экспорта горнодобывающей и минерально-сырьевой отраслей в период данного отчета составил более 15 млн 699 тыс. тонн.

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