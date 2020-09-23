Три иранских фильма попали на Чикагский кинофестиваль

56-й Чикагский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 25. Иранское кино имеет трех представителей на этом фестивале, которые будут соревноваться с международными фильмами в трех разделах: международный конкурс, мастера и короткометражный фильм.

«Неосторожное преступление», Шахрама Мокри участвует в международном конкурсе на премию «Золотой Хьюго». Фильм также был показан на 77-м Венецианском кинофестивале и получил награду за лучший оригинальный сценарий от Ассоциации независимых критиков фестиваля.

Фильм «Дьявола нет» режиссера Мохаммада Расулова, еще другой представитель Ирана на Чикагском международном кинофестивале, участвующий в категории «Мастера».

В секции короткометражных фильмов будет показан «пятнистый желтый» Барана Сармада.

Из-за продолжающейся вспышки коронавируса фильмы Чикагского международного кинофестиваля будут демонстрироваться виртуально.

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