МИД: Трамп в очередной раз перепутал ООН с США

«Он (Трамп, ред.) обратился к Генеральной Ассамблее, как будто находится на предвыборном митинге», - написал он.

По словам Хатибзаде, «в выступлениях Трампа на Генеральной Ассамблее ООН прославлялась неудавшаяся политика «только США» и обвинялись другие в их кризисах: от катастрофического управления COVID-19 до эскалации международной напряженности».

Вчера во вторник в зале Генеральной Ассамблеи ООН произошло крупнейшее дипломатическое мероприятие в мире в 2020 году, посвященное таким вопросам, как вспышка коронавируса и его глобальные последствия, противодействие односторонним действиям, установление прекращения огня и мира во всем мире.

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась вчера во вторник с выступления президента Ассамблеи и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша на фоне распространения коронавируса в Нью-Йорке.

Выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, президент Дональд Трамп раскритиковал Китай за его политику агрессии, обвинив страну в вспышке коронавируса, который он назвал «китайским вирусом». Он назвал COVID-19 самой большой проблемой в мире со времен Второй мировой войны и призвал Организацию Объединенных Наций призвать страну, ответственную за вспышку болезни, к ответственности.

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