Посол Ирана провел встречу с помощником президента России

Казем Джалали и Андрей Фурсенко обсудили вопросы, связанные с ирано-российским сотрудничеством в области технологий, науки и академических кругов.

Касаясь проведения нескольких комитетов по вакцинам и лекарствам между министерствами здравоохранения и институтами двух стран и переговоров о совместном производстве вакцины против Covid-19, посол Ирана выразил надежду, что сотрудничество начнется в ближайшее время.

Объясняя последний статус производства вакцины против Covid-19 под названием «Спутник-V», Фурсенко также объяснил процесс генетических исследований в своей стране и области сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

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