188 БПЛА и вертолетов доставлены на флот КСИР

Адмирал Алиреза Тангсири на церемонии представления 188 БПЛА и вертолетов в ВМС КСИР, перечисляя характеристики БПЛА, сказал, что «съемка и фотосъемка на поле боя для поражения неподвижных и движущихся морских целей - одна из возможностей этих БПЛА».

«С использованием этих дронов все миссии ВМС КСИР будут выполняться с помощью иранских БПЛА. Все морские передвижения также контролируются этими дронами», - добавил он.

Командующий военно-морским флотом КСИР, заявив, что новые беспилотники являются полностью иранским производством и изготовлены специалистами Организации авиационной промышленности Ирана, отметил: «Три из этих беспилотников представлены впервые и могут выполнять миссии с борта по прямому назначению».

Он рассказал, что эти дроны включают Sepehr, Shahab 2 и Hodhod 4. «БПЛА Мохаджер 6 с высокой точностью в море и на побережье - еще один БПЛА, который сегодня утром присоединился к ВМС КСИР. Имея радиус полета более 200 км, этот дрон способен нести 4 ракеты и выполнять задания в любых погодных условиях», - указал он.

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