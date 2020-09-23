23 сент. 2020 г., 14:00
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News Code: 84051683
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Российский дипломат: союзникам США надоела политика администрации Трампа

Российский дипломат: союзникам США надоела политика администрации Трампа

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - «Даже западные союзники США пресытились политикой администрации Трампа», - сказал российский дипломат Вячеслав Матузов.

В интервью ИРНА в среду президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов назвал провал США в Совете Безопасности "серьезной неудачей" Трампа в его президентской кампании.

Он обвинил в неудаче неспособность дипломатического аппарата США, добавив, что слабость американских дипломатов привела к международной изоляции страны.

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлое воскресенье единогласно заявил, что все санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия в Иран, восстановлены, несмотря на глобальную оппозицию.

Помимо России и Китая, Генеральный секретарь ООН и западные союзники США также выступили против решения Вашингтона и в результате администрация Трампа попробовала другую неудачу.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами назвал последовательные провалы внешней политики администрации Трампа очень важным посланием международному сообществу, отметив, что эти неудачи показывают, что Соединенные Штаты больше не используют одностороннюю политику для вмешательства в мировые дела.

«Мировые лидеры и даже ближайшие союзники США пресытились пренебрежением Соединенными Штатами к интересам других и пытаются всеми возможными способами продемонстрировать свое недовольство политикой США», - заключил он.

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