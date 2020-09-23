Иранские школьники завоевали 6 медалей на Сингапурской математической олимпиаде SASMO

Амир Мохаммад Ганбари, Али Салех Исмаиль-Заде, Ардешир Заферанчи, Атриса Садат Мусавиан, Мобин Гарун и Аниса Кавиан из иранской провинции Хормозган выиграли медали. Те, кто получил бронзовый и золотой медали также получили лицензию на азиатскую математическую олимпиаду-2020 (IJMO), которая из-за вспышки коронавируса пройдет в формате онлайн 5 декабря.
SASMO является крупнейшей олимпиадой по математике среди учащихся школ в Юго-Восточной Азии, которая охватывает более 15 тысяч детей и 20 стран. Мероприятие организовывается партнером SASMO — Singapore International Math Contests Centre.
Олимпиада состоит из 15 тестовых и 10 заданий со свободным числовым ответом. Олимпиада проходит на русском языке и длится полтора часа.
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Бендер-Аббас, 23 сентября, ИРНА – 6 иранских школьников завоевали 6 медалей (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) на Сингапурской математической олимпиаде SASMO 2019 года.
Амир Мохаммад Ганбари, Али Салех Исмаиль-Заде, Ардешир Заферанчи, Атриса Садат Мусавиан, Мобин Гарун и Аниса Кавиан из иранской провинции Хормозган выиграли медали. Те, кто получил бронзовый и золотой медали также получили лицензию на азиатскую математическую олимпиаду-2020 (IJMO), которая из-за вспышки коронавируса пройдет в формате онлайн 5 декабря.
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