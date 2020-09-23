Рухани: США не смогли восстановить санкции ООН против Ирана

«Как они сказали два года назад, что мы разрушили соглашение, то же соглашение выступило против них и унизило их в Совете Безопасности», - сказал он на заседании кабинета министров в среду.
"Это беспрецедентный случай в истории Организации Объединенных Наций, когда американцы несколько раз обращались в Совет Безопасности, который они считали своим задним двором, и выдвигали план на несколько месяцев, умоляя весь регион и мир принять резолюцию против Ирана", - добавил он.
«Они хотели частично нарушить резолюцию 2231 и заявить, что эмбарго на поставки оружия в Иран сохранится в октябре», - сказал он.
Как отметил Рухани, "Соединенные Штаты не думали, что только доминиканцы проголосовали за их предложение, Европа, которая является их союзником, выступила против них, Россия и Китай выступили против них, Индонезия смело выступила против них, а затем им выступил Нигер".
Рухани, заявив, что власть и гегемония Соединенных Штатов были утрачены, сказал: "Это победа и успех великой нации Ирана. Народ добился огромных юридических, политических и дипломатических успехов в Организации Объединенных Наций".
Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что США не смогли восстановить санкции ООН против Ирана.
«Как они сказали два года назад, что мы разрушили соглашение, то же соглашение выступило против них и унизило их в Совете Безопасности», - сказал он на заседании кабинета министров в среду.
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