Рухани: США не смогли восстановить санкции ООН против Ирана

«Как они сказали два года назад, что мы разрушили соглашение, то же соглашение выступило против них и унизило их в Совете Безопасности», - сказал он на заседании кабинета министров в среду.

"Это беспрецедентный случай в истории Организации Объединенных Наций, когда американцы несколько раз обращались в Совет Безопасности, который они считали своим задним двором, и выдвигали план на несколько месяцев, умоляя весь регион и мир принять резолюцию против Ирана", - добавил он.

«Они хотели частично нарушить резолюцию 2231 и заявить, что эмбарго на поставки оружия в Иран сохранится в октябре», - сказал он.

Как отметил Рухани, "Соединенные Штаты не думали, что только доминиканцы проголосовали за их предложение, Европа, которая является их союзником, выступила против них, Россия и Китай выступили против них, Индонезия смело выступила против них, а затем им выступил Нигер".

Рухани, заявив, что власть и гегемония Соединенных Штатов были утрачены, сказал: "Это победа и успех великой нации Ирана. Народ добился огромных юридических, политических и дипломатических успехов в Организации Объединенных Наций".