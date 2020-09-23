Постпред Ирана назвал односторонними санкциями преступления против человечности

Постпред и посол Ирана на заседании совета ООН по правам человека заявил, что односторонние санкции как международный преступный акт считаются преступлениями против человечности из-за своих эффектов на иранских граждан в области права человека. Он призвал мировое сообщество к единогласию против явной несправедливости.

Говоря о своих переговорах со специальным докладчиком ООН Аленой Доханом по теме "Негативные эффекты односторонних актов на права человека", Багаи Хамане заявил о серьезной угрозе подхода текущего режима США международному сообществу.

По его словам, недавние утверждения США по восстановлению санкций ООН против Ирана, несмотря на открытое несогласие членов Совета безопасности, являются ещё другим признаком издевательства Соединенных Штатов и безразличия руководства этой страны к международным правилам и Уставу ООН.

Постпред Ирана также напомнил другим странам, что в соответствии с международным правом они не должны выполнять преступные акты других стран, поскольку это противоречит их суверенитету и международным обязательствам в области прав человека.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

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