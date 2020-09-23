Добыча нефти Ирана увеличится еще на 20 тыс. баррелей

С установкой этой платформы добыча на одном из старейших нефтяных месторождений Персидского залива увеличится.

Этот проект был полностью выполнен квалифицированными отечественными специалистами и подрядчиками.

Согласно плану, платформа № 7 месторождения Хиндижан будет установлена ​​в желаемом месте на следующей неделе. Ожидается, что с установкой скважинных платформ №7 и 8 на месторождении Хиндижан к производственной мощности этого месторождения добавится в общей сложности 20 000 баррелей в день.

С установкой этих платформ в будущем будет реализован подъем скважин для искусственной добычи путем закачки воды, газификации или откачки скважин, и в связи с тем, что эти платформы имеют необходимое электричество и средства безопасности, с использованием вторичных методов добыча нефти также увеличится.

Эти месторождения считаются одними из немногих, где операции по опреснению сырой нефти выполняются в начале добычи и на производственной платформе месторождения Бахргансар. С установкой этих платформ доступ к скважинам расширится, а безопасность скважин будет иметь более высокий уровень качества и безопасности благодаря существованию установленного в скважинах оборудования, такого как панель управления и безопасности скважины, системы пожарной сигнализации, системы управления скважиной, электрические и контрольно-измерительные системы.

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