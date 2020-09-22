Пришло время сказать «нет» издевательствам и высокомерию, сказал Рухани

"Сегодня самое время сказать «нет» издевательствам и высокомерию. Эпоха господства и гегемонии давно закончилась. Наши страны и дети заслуживают лучшего и более безопасного мира, основанного на верховенстве закона. Пришло время сделать правильный выбор", сказал Рухани.

Иранский президент заявил о постоянной поддержке Ирана Афганистана в последние десятилетия. "Мы выступали вместе с народом Афганистана против советских оккупантов, внутренних полевых командиров внутренних полевых командиров, экстремистов, террористов Аль-Каиды и американских оккупантов. И мы играли ключевую роль во всех процессах мира и примирения, будь то Боннская конференция 2001 года или региональные инициативы", сказал Рухани.

"В середине 1980-х годов мы призвали к коллективной безопасности в зоне Персидского залива, хотя все мировые и региональные державы поддерживали «танкерную войну» Саддама Хусейна. В 2013 году мы предложили «Мир против насилия и экстремизма» (WAVE), который был единогласно принят Ассамблеей. В 2018 году мы предложили нашим соседям пакт о ненападении, а в 2019 году мы представили в Генеральной Ассамблее HOPE (Ормузскую мирную инициативу) в стремлении укрепить мир и стабильность в Персидском заливе", напомнил иранский президент.

"Мы были первой страной в регионе, которая вместе с народом и правительством Кувейта выступила против оккупации Саддамом; и именно Иран сорвал его мечту о господстве над всеми своими бывшими арабскими союзниками", добавил Рухани.

"Мы были на стороне иракского народа против тирании Саддама, американской оккупации и жестокости (террористической группировки) Даиш. Мы поддерживали всех иракцев — будь то курдов или арабов, суннитов или шиитов, езидов или христиан - и поддерживаем демократические достижения иракского народа с 2003 года", добавил он.

"Мы стояли рядом с народом Сирии против десятков террористических групп, сепаратистов и иностранных боевиков. Мы представили наш план мирного урегулирования из четырех пунктов, в основе которого лежит самоопределение сирийского народа, в 2013 году, когда другие искали военное решение. В 2016 году мы сформировали Астанинский процесс в партнерстве с Россией и Турцией, направленный на достижение мира и политической стабильности в Сирии", напомнил президент Ирана.

Он добавил, что Иран оказал поддержку народу и правительству Ливана против сионистских оккупантов, внутренних поджигателей войны и заговорщиков из-за рубежа.

"Мы никогда не игнорировали оккупацию, геноцид, насильственное перемещение и расизм в Палестине, и мы никогда не договаривались о Священном Кудсе (Иерусалиме) и основных правах палестинского народа. А в 2012 году мы представили демократическое решение путем референдума в Палестине", указал Рухани.

«Мы громогласно призывали к справедливости против агрессии для осажденного народа Йемена и представили план мира из четырех пунктов в начале боевых действий в 2015 году", подчеркнул президент.

"Мы боролись в одиночку с экстремистами и террористами Даиш, которые утверждали, что борются за ислам, в этом уязвимом регионе мира; чтобы международное сообщество признало истинное лицо ислама: умеренный и рациональный ислам; а не экстремизм и демагогия. Наш убитый герой генерал Сулеймани, был поборником борьбы с насильственным экстремизмом на Ближнем Востоке и боролся за защиту всех граждан этого региона", добавил президент Рухани.

"А в 2015 году мы достигли СВПД как одного из крупнейших достижений в истории дипломатии и остались привержены ему, несмотря на постоянные нарушения со стороны Соединенных Штатов", отметил Рухани.

"Такая нация не заслуживает санкций. Ответ на мир — это не война. Награда за борьбу с экстремизмом — не убийство. Реакция на выбор людей посредством избирательных урн в Иране, Ираке и Ливане не выходит за рамки агитации и поддержки недемократических процессов и уличных беспорядков", указал он.

"Они (США) утверждали, что появились в нашем регионе, чтобы сразиться с Саддамом Хусейном — тем самым чудовищем, которого они сами создали, взрастили и финансировали в его навязанной войне против Ирана, снабдив его химическим оружием и самой современной военной техникой", подчеркнул президент.

"Они утверждают, что борются с терроризмом и Даиш, в то время как они сами создали эту террористическую сеть. И у них есть смелость ожидать от регионов благодарности за такое поведение", указал он.

"Они обвиняют нас — без каких-либо оснований - в попытке создать ядерное оружие и вводят санкции против других под предлогом распространения ядерного оружия. Это в то время, когда они имеют дурную репутацию единственного пользователя атомной бомбы в истории человечества; и пока единственный обладатель ядерного оружия в Западной Азии является их главным игроком в регионе", рассказал иранский президент.

"Они говорят о правах человека, в то время как своим «максимальным давлением» они нанесли удар по здоровью, благополучию и даже праву на жизнь всех иранцев", добавил президент.

"Они продали своим клиентам оружие на сотни миллиардов долларов, превратив наш регион в пороховую бочку" Тем не менее, они тщетно пытаются ограничить минимальные оборонные потребности Ирана и игнорировать международное право и глобальный консенсус, чтобы расширить ограничения на вооружения против Ирана в нарушение буквы резолюции 2231 СБ ООН", сказал он.

Кроме того, Рухани выразил признательность, в особенности Китаю и России, которые дважды высказали решительное "нет" незаконным американским попыткам воспользоваться СБ ООН против Ирана.

Иранский президент подчеркнул, что у США не получится навязать Тегерану переговоры, так как без независимости жить сложнее. "США не могут навязать нам ни переговоров, ни войны. Да, жизнь под санкциями сложна, однако сложнее будет жить без независимости. Политическая свобода для нас очень важна. Мы никогда не будем торговаться нашей свободой в обмен на невмешательство иностранного государства", заявил иранский президент.

"Мы не будем играть роль разменной монеты в момент, когда проводятся выборы в США. Сегодня мы говорим "нет" такой наглости", добавил иранский президент отметив, что "у любой администрации США после предстоящих выборов не будет другого выбора, кроме как сдаться стойкости иранского народа".