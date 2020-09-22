22 сент. 2020 г., 20:30
Journalist ID: 2177
News Code: 84050781
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Экспорт сельхозпродукции из Ирана за 5 месяцев превысил $2,1 млрд

Экспорт сельхозпродукции из Ирана за 5 месяцев превысил $2,1 млрд

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — За первые 5 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) Иран поставил за рубеж сельхозпродукцию и продовольствие почти на 2.1 млрд долларов. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью министерства сельского хозяйства ИРИ Алиморад Сарафрази.

"Общий объем экспорта сельхозпродукции и продовольствия за первые 5 месяцев текущего 1399 года (с 21 марта по 22 августа 2020 года) составил 3,056 млн т. на общую сумму $2,130 млрд ", рассказал Сарафрази.
По его словам, крупнейшими покупателями иранских сельскохозяйственных продуктов стали соседние страны, а также Германия.

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