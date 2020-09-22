Экспорт сельхозпродукции из Ирана за 5 месяцев превысил $2,1 млрд

Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник в своем инаугурационном обращении в Генеральной ассамблее в Вене еще раз приветствовал договоренность с Ираном о выполнении соглашений о гарантиях и выразил надежду, что это мероприятие укрепит сотрудничество и доверие.