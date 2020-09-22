Фарангис — символ сопротивления иранских женщин

Фарангис родилась в курдской семье на западе Ирана, в пограничной с Ираком провинции Керманшах. Энергичная и волевая девочка всегда была помощницей родителей и опорой для многочисленных братьев и сестер. И когда началась война и иракские войска вторглись на иранские земли, мужество Фарангис помогло ей выстоять защитить своих близких и прославиться на всю страну.

В возрасте 18 лет Фаранджис Хайдарпур с ее беспримерной храбростью убила топором вторгшегося иракского офицера и схватила еще одного баасиста, чтобы навсегда остаться в истории сопротивления Ирана и показать миру образ храбрости иранской женщины.

Хайдарпур родилась в 1962 году в деревне Гурсфид в центральной части города Гилан-э-Гарб, выросла в той же деревне, вышла замуж и до сих пор живет в той же деревне.

"Вечером 24 сентября 1980 года, когда иракская армия в составе двух дивизий достигла деревни Гурсфид в 10 км от города Гилан-э-Гарб, захватив Каср-Ширин и двинувшись в сторону Гилан-э-Гарб. У удивленных жителей деревни не было другого выбора, кроме как укрыться в горах вокруг деревни по направлению к деревням Авазин и Дарбалут в предгорьях и к югу от деревни Гурсфид", рассказывает Фарангис.

Утром 25 сентября иракцы двинулись в сторону города Гилан-э-Гарб. У входа города они столкнулись с сопротивлением людей и были остановлены, поэтому они были вынуждены отступить на 10 км от города и поселились в районе села Гурсфид. В этом месте многие оборудование и объекты агрессоров были уничтожены с незабываемым мужеством пилота Шахида Широоди.

Утром 26 сентября джип, принадлежащий силам баасистов, выехал на дорогу между деревней Гурсфид и деревней Авазин, недалеко от деревни. Там они столкнулись с силами КСИР, в результате которого были убиты несколько агрессоров.

Я приехала с отцом в родную деревню моего отца, Авазин, чтобы приобрести еду. Вернувшись, я столкнулась с конфликтом между местными силами и силами баасистов возле деревни и вдоль реки.

После окончания навязанной войны и в память о подвиге госпожи Фарангис Хайдарпур, женщины-героя из города Гилан-Гарб, поставили у входа парка Ширин в городе Керманшах мемориал, как символ сопротивления женщин в провинции Керманшах.

Я заметила, что вдоль реки все еще остались остатки иракских войск, и случайно наткнулась на двух вооруженных солдат, с топором, который я принесла из дома моего отца для заготовки дров убила одного из них. Другой солдат, наблюдавший за сценой, поднял руки вверх и сдался.

Мне было 18 лет, когда я стала защищать свою родину, и я была тогда молодой женщиной, и у меня не было детей, но если те дни повторяются сейчас, даже несмотря на то, что мне уже 59 лет, я все еще как Фарангис 40 лет назад готова защищать свою родину.

Я не чувствовал страха в тот день, когда столкнулась с иракским врагом. Я научилась противостоять врагу, поэтому в тот момент я стала сражаться с врагом с папиным топором.

Она сказала, что ее топор сегодня хранится в музее священной обороны.

В ходе визита Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи в город Гилан-Гарб Верховный лидер революции похвалил «храбрую и отважную мусульманскую женщину из Гилан-э-Гарба, которая убила и захватила вражеских солдат».

После окончания навязанной войны и в память о подвиге Фарангис Хайдарпур, женщины-героя ирано-иракской войны, поставили у входа парка Ширин в городе Керманшах ее бюст, как символ сопротивления иранских женщин в провинции Керманшах. Еще один бюст Фарангис был поставлен на месте ее сражения с иракскими силами.

Книга «Фарангис» автора Махназа Фаттахи изображает храбрость народа Керманшаха в годы ирано-иракской войны. Книга "Фарангис" была избрана в 17-й серии награждения "Книги года Священной обороны". Книга переведена на русский, урду и на английский.