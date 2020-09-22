Эпос иранского народа за восемь лет священной обороны



В первые годы победы Исламской революции в Иране, когда армия и вооруженные силы страны еще не были полностью организованы, баасистский режим Саддама в Ираке считал революционную ситуацию в Иране хорошей возможностью для достижения своих целей и превращения в жандарма и первой силы региона. Вслед за этим Ирак начал трусливое вторжение на территорию Исламской Республики при подстрекательстве сверхдержав Востока и Запада и при поддержке стран региона.

Мотив инициаторов войны против Ирана — сочетание двух региональных и глобальных мотивов; Война, которую баасистский режим Ирака навязал Ирану в последние дни сентября 1980 года длилась восемь лет.

Важным моментом было то, что за восемь лет священной обороны отчетливо видны единство и сплоченность всех воинских частей и народа в виде батальонов «Басидж».

Во время навязанной войны (1980-1988) иранский народ с пустыми руками противостоял вооруженному режиму Саддама при поддержке западных и восточных правительств и не уступил врагу ни пяди иранской территории.

Сегодня, через сорок лет после начала навязанной войны, иранский народ сохраняет свою оборонительную готовность и никогда не допустит никакой агрессии со стороны врага.

На протяжении многих лет, вооруженные силы Ирана за счет увеличения своей сдерживающей силы и модернизации своего военного потенциала, добились больших успехов в самообеспечении производства военной техники, и каждый год представляется часть возможностей Ирана, в том числе в области электронного оборудования и ракетостроения.

Согласно официальной статистике, 225 570 иранцев были убиты в ходе священной обороны и других террористических актов.