Глава минобороны Ирана назвал целью убийства генерала Сулеймани предотвращением унижения США в регионе

"Иран оставляет за собой право преследования убийц генерала Сулеймани", предупредил он на церемонии по случаю недели Священной обороны.

По его словам, продолжится сопротивление до изгнания врага из Западной Азии и очищения региона от грязи большого Сатаны региона.

Он также назвал производство сотней стратегических продуктов военной техники во всех областях иранскими экспертами примером оборонного развития Исламской Республики. "Нам удалось добиться значительного прогресса в производстве стратегических запчастей", добавил он.

Генерал Хатами также заявил о представлении ракет дальнего радиуса "Шахид Хадж Гасем" и "Шахид Абу Мехди".

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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