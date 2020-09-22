22 сент. 2020 г., 14:26
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Мэр Тегерана и иностранные послы ездили на велосипеде по улицам столицы

Мэр Тегерана и иностранные послы ездили на велосипеде по улицам столицы

Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Послы некоторых стран вместе с мэром Тегерана Пирузом Ханачи сегодня во Всемирный день без автомобиля и международный день мира ездили на велосипеде по улицам столицы Ирана.

Ханачи во вторник вместе с послами Франции, Дании, Нидерландов и Германии в Тегеране от парка Лале до Парка Шахра ездили на велосипеде, и посетили музей мира в столице.
Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
Мэр Тегерана часто по вторникам добирается на работу на велосипеде или метро.

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