Заседание ГА МАГАТЭ стало новой площадкой для изоляции США

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который в эти дни называет выполнение недавнего соглашения с Ираном о гарантиях крупным достижением, в понедельник в своем инаугурационном обращении в Генеральной ассамблее в Вене выразил надежду, что это этот договор укрепит сотрудничество и доверие между двумя сторонами.

Он на 64-м ежегодном заседании Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии в присутствии 171 человек из представителей, послов и старших властей стран-членов МАГАТЭ отметил, что агентство постоянно отчитываться перед Советом управляющих о выполнении Ираном ядерных обязательств.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен также на этом виртуальном заседании пояснил, что Стокгольм поддерживает усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме него, представитель и глава комиссии по атомной энергии Франции Франсуа Жак отметил, что Иран предоставил инспекторам МАГАТЭ доступ к конкретным объектам согласно ДНЯО.

Иран неоднократно называл свои акты по сокращению обязательств в рамках СВПД невозвратимыми в случае выполнения обязательства по ядерной сделке со стороны других членов соглашения.

Представитель США на вчерашнем заседании повторял свои утверждения о поддержке Ираном терроризма и дестабилизации региона, призвав МАГАТЭ к мониторингу ядерной деятельности Ирана и аннулированию СВПД.

С другой стороны, глава ОАЭИ Али Акбар Салехи в понедельник назвал сохранение ядерного соглашения совместной обязанностью всех членов мирового сообщества, и ядерная сделка сохраняется только путем выполнения всех привлеченных сторон.

64-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного агентства по атомной энергии открылась сегодня, в понедельник, в МАГАТЭ в Вене в соответствии с процедурами здравоохранения.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

