В Совфеде заверили, что сотрудничество с Ираном продолжится, несмотря на новые санкции США

"Осенью должно состояться заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и взаимодействие будет продолжено, невзирая на очередной "предвыборный" всплеск американской санкционной активности, которая уже превратилась в некий не самый приятный, но привычный для всех фоновый "шум" многих международных процессов, к которому все начинают так или иначе приспосабливаться", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что летом "Вашингтон предпринял мощнейшую попытку втянуть Совет Безопасности ООН в свои санкционные игры, объявив в одностороннем порядке вновь вступившими в силу" все международные санкции против Ирана, действовавшие до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, отметил сенатор, 14 августа Совбез ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, когда "за" проголосовали только две страны - сами США и Доминиканская Республика. "Даже союзники США по НАТО - Франция, Великобритания (постоянные члены СБ), а также Германия (непостоянный член СБ ООН) - воздержались. Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним, то есть никаким", - подчеркнул Косачев, добавив, что это относится прежде всего к сотрудничеству России с Ираном.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об американских санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений. Документ позволяет администрации США вводить санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно указу, США смогут вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану.