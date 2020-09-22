Санкции США поставили под угрозу жизни простых иранцев

На втором судебном заседании по делу о выходе США из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах между Ираном и Соединенными Штатами Америки, подписанного в Тегеране 15 августа 1955 года, Олуми заявил, что санкции США не направлены против третьих стран, а конкретно против повседневной жизни иранского народа и призвали Международный Суд утвердить свою юрисдикцию в отношении этого дела и начать слушание дела по его существу.

На заседании представители и юристы Ирана, отвергая безосновательные утверждения Соединенных Штатов о том, что у Суда отсутствует юрисдикция рассматривать дело из-за его связь с СВПД, заявили, что враждебные действия США по возобновлению антииранских санкций после 8 мая 2018 г. идут в разрез с Договором о дружбе между Ираном и США от 1955 года.

По словам Олуми, политика «максимального давления» США на иранский народ создала множество проблем, включая торговлю с другими странами, поставки жизненно важных продуктов питания и лекарств, доступ к международной банковской системе и денежным переводам, рост инфляции и девальвацию национальной валюты. " Это отрицательно сказывается на всех аспектах жизни простых иранцев", указал он.