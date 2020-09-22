Лавров: оружейного эмбарго против Ирана истекает 18 октября

"18 октября этот режим поставок Ирану будет остановлен. Эмбарго нет, не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", сказал Лавров.

По словам министра, нет такого понятия, как "оружейное эмбарго против Ирана". В соответствии с резолюцией СБ ООН вопрос о поставках оружия в Иран и из Ирана является предметом рассмотрения самого Совбеза.

В настоящее время США настаивают на продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое истекает 18 октября, и угрожают санкциями. "Они хотят нарушить и бросить вызов известной английской поговорке: "Нельзя съесть торт так, чтобы он остался цел". Формально они вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД, а США им больше не являются", сказал министр.