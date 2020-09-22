Запуск США механизма восстановления санкций ООН против Ирана не имеет международной легитимности, считает аналитик

Об этом заявил в интервью ИРНА иранский обозреватель международной политики, профессор Тегеранского университета Хасан Бехештипур, назвав политическим блефом усилия США по восстановлению санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

"С юридической точки зрения США не могут запустить этот механизм в одиночку, потому что заседание Совета Безопасности не было созвано, а его члены уже заявили о своем несогласии с такими мерами, что противоречит статьям 10 и 11 резолюции 2231" заявил Бехештипур.

"Действия США по запуску механизма восстановления санкций могут быть легитимными только в том случае, если заседание Совета Безопасности будет проведено в соответствии с подробными договоренностями, изложенными в резолюции 2231 СБ ООН", уточнил аналитик.

По его словам, администрация Трампа намерена воспользоваться этой пропагандой и заявить, что вернула резолюции, но когда другие страны ее не подписали, США практически не достигают своей цели.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

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